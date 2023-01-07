 
مباشر

الروسي مدفيديف يودع بطولة أديلايد الأسترالية

الرياضة

الروسي مدفيديف يودع بطولة أديلايد الأسترالية
AFP Brenton EDWARDS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uihi

خرج الروسي دانييل مدفيديف من الدور قبل النهائي من بطولة أديلايد الأسترالية للتنس، ذات 250 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 640 ألف دولار، على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وخسر دانييل مدفيديف أمام العملاق الصربي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستمرت لساعة واحدة و30 دقيقة.

وضرب نوفاك دجوكوفيتش موعدا في نهائي البطولة مع الأمريكي سيباستيان كوردا الذي فاز بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا