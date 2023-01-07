الروسي مدفيديف يودع بطولة أديلايد الأسترالية

خرج الروسي دانييل مدفيديف من الدور قبل النهائي من بطولة أديلايد الأسترالية للتنس، ذات 250 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 640 ألف دولار، على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وخسر دانييل مدفيديف أمام العملاق الصربي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستمرت لساعة واحدة و30 دقيقة.

وضرب نوفاك دجوكوفيتش موعدا في نهائي البطولة مع الأمريكي سيباستيان كوردا الذي فاز بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا.

المصدر: RT