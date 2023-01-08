دجوكوفيتش يفوز ببطولة أديلايد الأسترالية.. ويعادل رقم الأسطورة نادال

أحرز النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة أديلايد الأسترالية للتنس، ذات 250 نقطة والبالغ مجموع جوائزها 640 ألف دولار، وتساوى بعدد الألقاب الفردية مع النجم الإسباني رافائيل نادال.

وجاء تتويج العملاق الصربي على حساب الأمريكي سيباستيان كوردا، إثر فوزه عليه بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-7) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستمرت لثلاث ساعات و8 دقائق.

وحصد نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) بذلك اللقب رقم 92 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، في منافسات فردي الرجال، معادلا رقم النجم الإسباني رافائيل نادال، الذي حصد هو الآخر 92 لقبا في البطولات الفردية بشكل عام، ليتشاركا معا المركز الرابع في قائمة الأساطير الأكثر تتويجا بالألقاب الفردية في عالم التنس.

ويتربع الأمريكي جيمي كونورز على عرش صدارة "الملوك" الأكثر تتويجا بالبطولات الفردية في عالم التنس برصيد 109 بطولات، بفارق 6 ألقاب أمام الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، ويليهما التشيكوسلوفاكي الأمريكي إيفان ليندل في المركز الثالث برصيد 94 لقبا.

ويعد رافائيل نادال هو الأكثر تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" برصيد 22 لقبا، متفوقا بفارق لقب واحد على دجوكوفيتش، ويليهما روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 20 لقبا.

ويتطلع نوفاك دجوكوفيتش للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق يوم 16 من شهر يناير الحالي، من أجل معادلة الرقم القياسي لنادال في البطولات الأربع الكبرى، واعتلاء عرش الغراند سلام.

ويحمل النجم الصربي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة برصيد 9 ألقاب سابقة، وهو يسعى لتعزيز هذا الرقم بلقب عاشر خلال مشاركته في النسخة المرتقبة لها.

يذكر أن نوفاك دجوكوفيتش تم حرمانه من المشاركة في النسخة السابقة من بطولة أستراليا المفتوحة، بسبب عدم حصوله على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ومنع من دخول البلاد من قبل السلطات المحلية.

المصدر: وكالات