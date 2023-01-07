"بالقاضية".. مصري يهزم بطل إسرائيل ويحقق ذهبية تاريخية لبلاده

أحرز البطل المصري، محمد السيد، ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا.

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ونجح السيد في الفوز بدور النهائي على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

واستهل السيد مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم تمكن السيد من تحقيق الفوز في دور الـ64 على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-13 بعد أن فاز في مباراة دور الـ128 على حساب بطل إستونيا بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز باللمسة الذهبية على بطل إسرائيل بنتيجة 15-14 بالدور ثمن النهائي.

وواصل السيد في تقديم أداء مميز خلال مشواره في البطولة محققًا فوزا صعبا على بطل إيطاليا بدور نصف النهائي بنتيجة 11-10.

المصدر: اليوم السابع