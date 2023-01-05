توأم رونالدو يخطف الأضواء في السعودية.. تفاصيل مثيرة عن حراس "الدون" الشخصيين! (صور)

خطف التوأم البرتغالي، سيرجيو وخورخي راماليرو، الأضواء بعد ظهوره اللافت صحبة النجم الجديد لنادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، في الرياض.

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والتوأم هما الحراس الشخصيون لرونالدو يرافقانه في كل تحركاته، خدما كجنود في وحدة النخبة من القوات الخاصة البرتغالية في أفغانستان، وانضما لاحقا إلى الشرطة البرتغالية، قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة، لذلك تعاقد معهما رونالدو لاحقا في عام 2021.

وقالت صحيفة "فلاش" البرتغالية، إن التوأم طلبا إجازة غير مدفوعة الأجر من الشرطة، لتكريس أنفسهما لحماية رونالدو وعائلته.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا لحارسه الشخصي السابق "نونو"، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقين (التوأم) راماليرو.



ويتميز التوأم البرتغالي بوسامته، وهو ما لاحظه متابعو رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أناقتهما الواضحة في جميع اللقطات.

ويظهر التوأمان راماليرو في معظم اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، حين يتجول في الشوارع أو أثناء سفره مع عائلته، حيث تتمثل مهمتهما في مرافقته أينما ذهب.

المصدر: Pledge Times