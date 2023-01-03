شاهد.. موكب جنازة الأسطورة بيليه ينطلق إلى مثواه الأخير

انطلق موكب نقل نعش الأسطورة بيليه من ملعب "أوربانو كالديرا" المشهور باسم "فيلا بيلميرو" بمدينة سانتوس، مغطى بأعلام البرازيل ونادي سانتوس، في شوارع المدينة قبل دفنه اليوم الثلاثاء.

وغادر نعش بيليه، الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، أمس الاثنين، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى ملعب "أوربانو كالديرا" المشهور باسم "فيلا بيلميرو" بمدينة سانتوس، والذي لعب فيه الأسطورة أغلب سنواته، لإتاحة المجال للجماهير لتوديعه وإلقاء النظرة الأخيرة على نعشه.

#BatePronto#ReiPeleEterno | Caixão de Pelé deixa a Vila Belmiro coberto com as bandeiras do Brasil e do Santos FC. Corpo do Rei segue por um cortejo pelas ruas da cidade antes de ser sepultado. pic.twitter.com/5uMuhECMrE — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 3, 2023

وظل جثمان بيليه في ملعب نادي سانتوس حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق الموكب في شوارع سانتوس، وسيمر بمنزل والدة بيليه، سيليستي أرانتيس، البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم علمها بوفاة ابنها، بحسب ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه.

ويعرف البرازيليون جيدا والدة بيليه حيث نشر قبل أسابيع قليلة من وفاته منشورا على "إنستغرام" بمناسبة عيد ميلادها الـ100.

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ونشر بيليه حينها 3 صور تجمعه بوالدته، وعلق عليها "اليوم نحتفل بعيد ميلاد دونا سيليستي الـ100، منذ سنواتي الأولى علمتني قيم الحب والسلام، لدي مئات الأسباب التي تجعلني ممتنا بكوني ابنها".

وأضاف: "أشارك معكم هذه الصور المليئة بالمشاعر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، شكرا على كل تلك الأيام التي قضيتها إلى جانب والدتي".

وتنفيذا لوصية بيليه سيتم دفنه في ضريح خاص في الطابق التاسع كشرف امتنان لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى القميص رقم 9 كمهاجم.

يذكر أن بيليه توّج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات في (1958 و1962 و1970)، وله مقولة شهيرة: "لقد ولدت لألعب كرة القدم، تماما مثلما ولد بيتهوفن لكتابة الموسيقى وولد مايكل أنجلو ليرسم".

المصدر: وكالات