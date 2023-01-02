بنزيما يتعهد بمواصلة العمل من أجل "الليالي الرائعة"

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، أن عام 2022 كان مليئا بـ"الليالي الرائعة" بالنسبة للفريق الملكي، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الألقاب في عام 2023.

وقال بنزيما، في تصريحات لقناة ريال مدريد، خلال يوم مفتوح مع الجماهير في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو": "سأظل أتذكر كل مواجهات عام 2022، والليالي الرائعة في دوري أبطال أوروبا".

وقدم المهاجم الفرنسي وعدا لجماهير ريال مدريد، بالقول: "أتمنى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، فما دمنا في أفضل ناد في العالم فيجب علينا دائما الفوز بالبطولات، ونتعهد بأننا سنواصل العمل من أجل ذلك حتى النهاية".

ووجه بنزيما الشكر لمشجعي ريال مدريد الذين استمتعوا بصباح أعياد الميلاد في المجمع الرياضي، حيث قال لهم: "سعداء للغاية بأننا معهم.. لدينا القليل من الوقت، لكن عندما تتاح الفرص فيجب علينا أن نستمتع معهم".

يذكر أن كريم بنزيما (35 عاما) توج بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني للموسم الماضي.

المصدر: وكالات