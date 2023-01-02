جثمان الأسطورة بيليه يصل إلى ملعب سانتوس (صور)

وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى ملعب نادي سانتوس استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

وكشفت وسائل إعلام برازيلية أن الموكب الذي يحمل جثمان بيليه وصل إلى استاد "أوربانو كالديرا" في منطقة فيلا بيلميرو في وقت مبكر من صباح الاثنين.

AFP CARL DE SOUZA

واحتشدت أعداد كبيرة من المشجعين بالفعل حاملين الأعلام أمام مدخل الملعب.

وكان موكب نقل جثمان "الجوهرة السوداء" قد تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا حوالي ساعتين.

AFP CARL DE SOUZA

وسيوضع جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب سانتوس لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة، حسب ما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مراسم إلقاء النظرة الأخيرة التي تستمر لمدة 24 ساعة.

AFP NELSON ALMEIDA

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وبعد انتهاء مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، سيمر موكب الجنازة عبر شوارع سانتوس ويعبر بمنزل والدة بيليه دونا سيليست، التي بلغت من العمر 100 عام مؤخرا.

وكان بيليه، الذي يعد اللاعب الوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال، قد فارق الحياة يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاما بعد معاناة من سرطان القولون لأكثر من عام، وقد كان متواجدا في المستشفى منذ نوفمبر الماضي.

ولد أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم بيليه، في 23 أكتوبر 1940، في بلدة ميناس جيرايس، وأصبح معروفا في البرازيل باسم "ملك كرة القدم" بعدما فاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام (1958 و1962 و1970).

المصدر: وكالات