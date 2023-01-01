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مودريتش يرد على عرض لمجاورة رونالدو في السعودية

الرياضة

مودريتش يرد على عرض لمجاورة رونالدو في السعودية
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كشفت صحيفة "ماركا" عن رفض صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عرضا من النصر السعودي لمزاملة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو المنتقل إلى "العالمي" مؤخرا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن السعودية تريد الارتقاء بكرة القدم إلى مصاف النخبة العالمية وجعلها أكثر متابعة ومشاهدة، عبر اجتذاب كبار النجوم، لذلك فإن النصر وبعد توقيعه مع رونالدو، يسعى لضم مودريتش، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وقالت "ماركا" إن مودريتش البالغ عمره 37 عاما، يريد البقاء لموسم آخر على الأقل في ريال مدريد، قبل التفكير باللعب في ناد آخر.

وأضافت أن النجم الكرواتي سيؤجل العروض المغرية التي وصلته من السعودية والولايات المتحدة، نظرا لرغبته في الاستمرار مع النادي الملكي.

وأكملت الصحيفة "مودريتش أثبت في كأس العالم 2022 أنه مازال يمتلك كل القدرات (رغم كبر سنه)، وهو شيء يظهره في كل مرة يرتدي فيها قميص ريال مدريد، وكان ذلك واضحا في 30 ديسمبر في مباراة الريال الأخيرة ضد ريال بلد الوليد".

المصدر: ماركا

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