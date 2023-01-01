والدة بيليه لا تعلم بوفاته

كشفت ماريا لوسيا دو ناسيمينتو، شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، أن والدتهما لا تعرف شيئا عن وفاته.

وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناته مع سرطان القولون.

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وقالت شقيقة بيليه، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن والدتهما دونا سيليست البالغة من العمر مئة عام، لا تعلم بأن ابنها بيليه فقد معركته ضد سرطان القولون، مضيفة: "إنها لا تعرف، تحدثنا، لكنها لا تعرف، إنها بخير، لكنها في عالمها الخاص".

وتابعت شقيقة بيليه الوحيدة المتبقية على قيد الحياة: "(والدتي) لا تعلم حتى الآن بوفاته، تفتح عينيها عندما أذكر اسمه وأقول لها: لنصلي من أجل ديكو (كما ينادونه في المنزل)، لكنها لا تدرك حقا ما أقوله" بسبب وضعها الصحي الناتج عن تقدمها في العمر.

وكان بيليه نشر في 20 نوفمبر الماضي، صورة له مع والدته على حسابه في موقع "إنستغرام"، وقدم لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها المئة.

وكتب بيليه: "نحتفل اليوم بمرور مئة عام على حياة دونا سيليست، منذ أن كنت صغيرا، علمتني قيمة الحب والسلام، لدي أكثر من مئة سبب لأكون ممتنا لكوني ابنها، أشارككم هذه الصور بعاطفة كبيرة للاحتفال بهذا اليوم، شكرا لك على كل يوم بجانبك يا أمي".

المصدر: ديلي ميل