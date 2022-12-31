نادال يخسر مباراته الافتتاحية للموسم

خسر الإسباني رافائيل نادال، مباراته الافتتاحية للموسم الجديد للتنس أمام البريطاني كاميرون نوري السبت في سيدني، في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة والإعدادية لبطولة أستراليا.

وعاني المصنف ثانيا في ترتيب اللاعبين المحترفين الذي لم يخسر أمام كاميرون المصنف 14 عالميا في أربع مواجهات سابقة، على إرساله الأول ليخسر المباراة التي دامت ساعتين و44 دقيقة، بواقع 3-6، و6-3، و6-4.

وكان نادال، البالغ 36 عاما والذي أحرز في 2022 بطولتي أستراليا ورولان غاروس رافعا رصيده القياسي إلى 22 بطولة كبرى، عانى نهاية موسم صعبة وخرج مبكرا في الدور الأول من بطولة الماسترز في نوفمبر الماضي.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والتي يحمل نادال لقبها، في 16 يناير المقبل وتستمر حتى الـ29 منه.

المصدر: أ ف ب