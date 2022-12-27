إن لم يقبل طلبه سينسحب من البطولة.. المغرب يضع شرطا للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر

عقد الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا، تم التطرق فيه للعديد من النقاط، بينها مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

في بداية الاجتماع، عبر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، عن اعتزازه بالتشريف الذي خص به الملك محمد السادس، أعضاء المنتخب الوطني الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر، وذلك بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي، الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وبعد ذلك، ذكر فوزي لقجع، بقرار المكتب المديري للاتحاد المغربي في اجتماعاته الأخيرة بمشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما، في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، حيث تمت الإشارة إلى مراسلة الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي للعبة، بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالب الاتحاد المغربي بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات المغرب في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.

وفي السياق ذاته، اتفق المكتب المديري للاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه في حال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، فإن منافسات البطولة المغربية الاحترافية لن تتوقف.

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم