رسميا.. ميدو يعود للتدريب في الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، تعاقده مع أحمد حسام ميدو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للإسباني المقال خوان كارلوس غاريدو، لسوء النتائج.

وقرر المجلس برئاسة يحيى الكومي اليوم الثلاثاء، تشكيل الجهاز المعاون لميدو من أشرف خضر مدرب عام، وأحمد الجمل وعمر جمال كمدربين، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى، وأيمن الجمل مديرا للكرة.

وعقد مجلس الإسماعيلي اجتماعا الثلاثاء للتصديق على التعاقد مع ميدو بعقد مدته موسمين نظرا لخبرته في الملاعب داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا.

وأعلن الكومي في تصريحات تلفزيونية أن "الفكر الفني وشخصية ميدو القوية تصلح مع اللاعبين الحاليين الذين يحتاجون إلى تطوير مستواهم للأفضل، وأن يعيشوا أجواء الاحتراف الحقيقي وليس الوهمي حتى تنصلح أحوالهم من محليين أو أجانب على حد سواء".

وسبق لميدو أن أشرف على الإسماعيلي لفترة وجيزة بين يوليو وديسمبر 2015، والزمالك في ولايتين 2014-2015 و2016-2017، ومصر للمقاصة (2019-2020).

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ست نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة على حساب إنبي والتعادل في ثلاث والخسارة في خمس.

المصدر: وكالات