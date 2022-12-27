نجم ريال مدريد يدعم المصري النني بعد تعرضه للسخرية في لقاء وست هام (فيديو)

أبدى نجم خط وسط ريال مدريد، الإسباني داني سيبايوس، دعمه للاعب نادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، الذي تعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتعرض اللاعب المصري للسخرية عقب مشاركته في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت أرسنال ووست هام، أمس الاثنين، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Mohamed Elneny - Incredible Midfield Cameo | Next Pirlo? | 1080p pic.twitter.com/mDmWKa0n5o — H (@ClockEndH) December 26, 2022

ونشر أحد مستخدمي "تويتر"، فيديو لمشاركة النني في المباراة التي استمرت لثوانٍ محدودة، وكتب عليه تعليقا ساخرا "هل هو بيرلو الجديد؟".

incredible professional, incredible teammate. More players like that in football. a luxury player for the arsenal 🙏🏽 https://t.co/FOAuYo1RWg — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 27, 2022

وأعاد سيبايوس، نشر التغريدة الساخرة من النني، وكتب عليها: "إنه لاعب محترف بشكل لا يصدق.. زميل رائع.. نحتاج للمزيد من اللاعبين مثله في كرة القدم.. إنه لاعب ذو قيمة لنادي أرسنال".

وكان سيبايوس قد زامل النني في أرسنال لمدة موسمين، عندما لعب النجم الإسباني مع "الغانرز" على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد بين العامين 2019 و2021.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة أرسنال ووست هام انتهت بفوز رفاق النني بنتيجة 3-1 ليبتعدوا بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيهم نيوكاسل وثماني نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: مواقع التواصل