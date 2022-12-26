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غاتوزو مشيدا بنجم المنتخب المغربي: يذكرني بنفسي في السابعة والعشرين!

الرياضة

غاتوزو مشيدا بنجم المنتخب المغربي: يذكرني بنفسي في السابعة والعشرين!
Legion-Media
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أشاد النجم الإيطالي السابق ومدرب فالنسيا الإسباني الحالي، جينارو غاتوزو، بلاعب المنتخب المغربي سفيان أمرابط بعد تألقه في مونديال "قطر 2022".

وساهم أمرابط، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي فيورنتينا الإيطالي، في بلوغ منتخب المغرب في مونديال قطر، دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ كرة القدم العربية والإفريقية.

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وقال غاتوزو لصحيفة "آس" الإسبانية: "مر وقت طويل منذ أن رأيت لاعبا يذكرني بنفسي، ولكن تابعته (أمرابط) في كأس العالم".

وأضاف: "أمرابط ذكرني بنفسي كثيرا في تحركاته، يتحرك كثيرا، يذكرني بنفسي عندما كنت في السابعة والعشرين".

ومن المتوقع أن يرحل أمرابط (26 عاما) عن فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، حيث أبدت عدة أندية كبيرة على رأسها ليفربول، رغبتها في التعاقد معه.

المصدر: goal.com

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