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بعد دخوله مرحلة متقدمة من المرض.. عائلة الأسطورة بيليه تجتمع حوله في المستشفى (صور)

الرياضة

بعد دخوله مرحلة متقدمة من المرض.. عائلة الأسطورة بيليه تجتمع حوله في المستشفى (صور)
بيليه وابنته من المستشفى
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اجتمع أفراد عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث يرقد النجم العالمي البالغ من العمر 82 عاما منذ نهاية نوفمبر.

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وأعلن أطباء المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السرطان الذي يعاني منه بيليه دخل مرحلة متقدمة، مؤكدين أن النجم الفائز بكأس العالم 3 مرات يخضع لـ "رعاية مكثفة" لإصابته "بخلل في وظائف الكلى والقلب". ولم يصدر المستشفى أي بيانات منذ ذلك الحين.

وقام الأطباء بإزالة ورم في القولون الذي عانى منه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف عالميا باسم بيليه، في سبتمبر 2021. ولم تعلن عائلته ولا المستشفى ما إذا كان الورم قد انتشر إلى أعضاء أخرى.

ولم يشر بيان المستشفى إلى عدوى الجهاز التنفسي التي أصيب بها بيليه مؤخرا، والتي تفاقمت بسبب كوفيد-19.

بعد دخوله مرحلة متقدمة من المرض.. عائلة الأسطورة بيليه تجتمع حوله في المستشفى (صور)

وكانت صحيفة "فولها دي ساو باولو"، ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن العلاج الكيميائي لبيليه بات غير مجدي، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية التلطيفية، لكن عائلة بيليه نفت هذا التقرير.

وقاد بيليه البرازيل للفوز بكأس العالم 1958 و1962 و1970 ولا يزال أحد أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 77 هدفا.

وتمكن نيمار من معادلة الرقم القياسي لبيليه خلال نسخة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

بعد دخوله مرحلة متقدمة من المرض.. عائلة الأسطورة بيليه تجتمع حوله في المستشفى (صور)

المصدر: أ ب

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