جماهير فرنسا تطلق حملة لإعادة نهائي مونديال قطر 2022!

أطلقت جماهير منتخب فرنسا حملة ضخمة لإجبار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" على إعادة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، أمام منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وخسر منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي و(3-3) وعقب شوطين إضافيين لمباراة ماراثونية مثيرة جرت يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

ولكن الجماهير الفرنسية لم تتقبل الهزيمة في المباراة النهائية، حيث كانت تحلم بتحقيق اللقب الثاني على التوالي، وتدعي أن منتخب "التانغو" بقيادة ليونيل ميسي حقق الفوز بفضل الأخطاء التحكيمية.

ونشر بعض عشاق المنتخب الفرنسي عريضة على موقع "ميس أوبينيونس" وجاء مضمونها "تم بيع المباراة بشكل كامل. لم يكن هناك ركلة جزاء، بالإضافة إلى وجود خطأ في الهدف الثاني".

المصدر: وكالات