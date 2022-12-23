الجزائري رياض محرز يهدي قميصه لشقيقة مدرب المغرب الركراكي

أهدى الدولي الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشيستر سيتي، قميصه لشهرزاد شقيقة وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عقب الفوز على ضيفه ليفربول (3-2) ضمن مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشاركت شهرزاد الركراكي، صورة لها مع النجم الجزائري رياض محرز، عبر حسابها "إنستغرام"، بعد نهاية مباراة السيتي أمام ليفربول، مساء أمس الخميس، في دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وعلقت شقيقة الركراكي على موقف نجم منتخب الجزائر بالقول: "شكرا لك محرز، ألقاك في فرصة قريبة أخي"، في إشارة إلى تأثرها بموقف نجم المان سيتي، الذي كانت تربطه في الأصل علاقة عمل مع زوجها، الذي يعد صديقا مقربا من محرز ووكيل أعماله السابق.

instagram/regragui_sheherazade/riyadmahrez26.7

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وبعد مشاركة شقيقة وليد الركراكي للصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، عاد نجم نادي مانشيستر سيتي رياض محرز (31 عاما) ونشر بدوره الصورة مع شهرزاد الركراكي عبر خاصية "ستوري" في صفحته على موقع "إنستغرام".

المصدر: "instagram/regragui_sheherazade"