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"بيغ رامي" يخرج عن صمته (فيديو)

الرياضة

twitter/FilGoal
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وجه المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، رسالة إلى جمهوره، عقب خسارته لقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022.

واكتفى "بيغ رامي" بالمركز الخامس في الترتيب النهائي لبطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح، يوم الأحد، بينما تربع الإيراني هادي شوبان على العرش، وتلاه الثلاثي الأمريكي ديريك لونسفورد، نيك ووكر، وبراندون كوري، في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

وظهر "بيغ رامى" في فيديو نشره عبر صفحته على موقع "إنستغرام" قال فيه: "أنا مش ميت.. أنا لسه عايش. لم أعتزل وهرجع تاني السنة المقبلة. سأواصل اللعب لإكمال حلمي وحلمكم. سأحقق مستر أولمبيا العام المقبل...".

يذكر أن ممدوح السبيعي "بيغ رامي" فاز بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح في العامين الماضيين في إنجاز تاريخي.

وفاز الإيراني شوبان بجائزة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي، بينما حصل لونسفورد على 150 ألف دولار، وكر (100 ألف دولار)، كوري (40 ألف دولار)، مقابل 30 ألف دولار لـ"بيغ رامي".

المصدر: وكالات 

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