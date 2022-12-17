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أبو تريكة ينشر صورة مع والدته في قطر

الرياضة

أبو تريكة ينشر صورة مع والدته في قطر
facebook/trikaofficial
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نشر نجم نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، صورة حديثة له مع والدته في قطر قيل إنها التقطت على كورنيش الدوحة، لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهوره ومتابعيه.

وعلق "أبو تريكة" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إنه لأمر عظيم أن تكوني أمي".

أبو تريكة ينشر صورة مع والدته في قطر
facebook/trikaofficial

يذكر أن أبوتريكة يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللا رياضيا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

المصدر: "facebook/trikaofficial" 

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