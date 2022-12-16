وفاة أسطورة كرة القدم الصربية ميهايلوفيتش عن 53 عاما

توفي أسطورة كرة القدم الصربية سينيسا ميهايلوفيتش اليوم الجمعة عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت عائلته.

ونعت زوجته أريانا وأطفالهما الخمسة في بيان نشرته وكالة "أنسا" الإيطالية "الموت الظالم والمبكر" لميهايلوفيتش الذي احترف في إيطاليا مع روما، وسامبدوريا، ولاتسيو، وإنتر قبل أن يصبح مدربا لبولونيا وأندية عدة.

كما نعى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، النجم الصربي حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "الدوري الإيطالي حزين للغاية لوفاة سينيسا ميهايلوفيتش، أيقونة كرة القدم والحياة".

Lega Serie A is extremely saddened by the passing of Siniša Mihajlović 🙏 @SerieApic.twitter.com/gIlDnnEysj — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 16, 2022

وأضاف: "فئته النقية كلاعب كرة قدم ومدرب، وقوته وإنسانيته هي مثال يترك بصمة لا تمحى على كرة القدم الإيطالية والعالمية".

وكان الدولي اليوغوسلافي - الصربي السابق الذي خاض 63 مباراة دولية، يعاني من مرض السرطان.

المصدر: وكالات