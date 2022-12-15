رونالدو يعود إلى معقل تدريبات ريال مدريد

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك لخوض التدريبات في منشآت المدينة الرياضية للنادي الملكي.

ووفقا لموقع "ريليفو" الإسباني، فإن النجم البرتغالي عاد لمركز تدريبات ريال مدريد، فالديبيباس، من أجل التدرب عليه في الفترة الحالية بعد رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد.

وأضاف الموقع الإسباني أن رونالدو تواجد في مركز تدريب الميرنيغي من أجل التدرب على معلب منفصل للحفاظ على لياقته البدنية بعيدا عن أعين المتطفلين.

Ronaldo treinou no centro de treinos do Real Madrid pelo segundo dia seguido. pic.twitter.com/rCxu4II8KV — B24 (@B24PT) December 15, 2022

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وبعد خروج البرتغال من منافسات مونديال"قطر 2022" بالخسارة في ربع النهائي أمام المغرب بهدف دون رد، وفسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، فإن رونالدو لا يريد أن يفقد لياقته البدنية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو البالغ 37عاما طلب من إدارة ريال مدريد إذنا لخوض التدريبات في منشآت مدينة "فالديبيباس" الرياضية، وهو الطلب الذي وافقت عليه الإدارة، بالنظر إلى العلاقة المميزة بين رونالدو والنادي الملكي.

وارتبط "الدون" أكثر من مرة بالعودة إلى ريال مدريد منذ رحيله في 2018، لكن إدارة النادي قررت التركيز بشكل كامل على المستقبل، والبحث عن خيارات لدعم الفريق على المدى الطويل.

المصدر: "وسائل إعلام"