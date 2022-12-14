مفاجأة.. رونالدو يتدرب في ريال مدريد

فاجأ كريستيانو رونالدو، الجميع بتدربه في ملعب التدريبات الخاص بفريقه السابق ريال مدريد، "فالديبيباس"، وذلك عقب خروج البرتغال من كأس العالم إثر خسارتها 0-1 أمام المغرب.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن النجم البرتغالي، تدرب في ريال مدريد في الساعات الأخيرة، ولكن في ملعب مختلف، عن الملعب الرئيسي الذي تعمل عليه كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo



As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022

ومن جهتها، ذكرت شبكة "relevo" الإسبانية، أن رونالدو حصل على إذن من إدارة ريال مدريد، كي يتدرب في المدينة الرياضية للفريق الملكي.

ويسعى رونالدو للحفاظ على لياقته، عقب أيام من خروج منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم أمام المغرب.

ولم يتعاقد رونالدو مع أي فريق منذ إعلان انفصاله بالتراضي عن مانشستر يونايتد قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وذلك على خلفية إجراء اللاعب حوارا تلفزيونيا هاجم خلاله إدارة نادي "الشياطين الحمر" وجهازه الفني السابق والحالي.

المصدر: رومانو + "relevo"