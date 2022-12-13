المسحل يعلق على حقيقة حصول لاعبي السعودية على مكافآت ضخمة عقب الفوز على الأرجنتين

نفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، حصول لاعبي المنتخب السعودي على مكافآت ضخمة عقب الفوز على المنتخب الأرجنتيني، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واستهل منتخب السعودية مشواره في مونديال قطر 2022، بمفاجأة من العيار الثقيل بفوز على نظيره الأرجنتيني (2-1).

وترددت تقارير صحفية في ذلك الوقت بأن نجوم المنتخب السعودي حصلوا على مكافآت استثنائية وسيارات فارهة بسبب هذا الانتصار.

وقال المسحل في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بهذا الصدد: "لا، لا، لا، لاعبونا يلعبون من أجل شرف تمثيل المملكة، لديهم الشرف والحظ لتمثيل المنتخب في مباراة تاريخية ضد الأرجنتين، هذه الشائعات غير صحيحة".

وواصل: "بالطبع حصلوا على مكافآت، لكنها المكافآت العادية، هناك لوائح لهذا الأمر، وهم لا يلعبون من أجل المكافآت، يلعبون من أجل بلدهم وصناعة تاريخ لأنفسهم".

وأكمل: "عدد كبير من نجوم المنتخب السعودي باتوا مشهورين بعد مباراة الأرجنتين".

ورغم البداية المثالية للمنتخب السعودي ضد "الألباسيلستي"، فقد ودع الأخضر مونديال قطر 2022، من الدور الأول عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام كل من بولندا (0-2) والمكسيك (1-2) على الترتيب.

المصدر: وسائل إعلام