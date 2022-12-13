غياب أكرد وحضور مزراوي وسايس في التمرين الأخير للمغرب قبل لقاء فرنسا

غاب المدافع نايف أكرد الثلاثاء عن الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، فيما عاد الظهير نصير مزراوي وتمرن القائد رومان سايس بشكل منفرد.

وكان أكرد، مدافع وستهام الإنجليزي، غاب عن المباراة الأخيرة ضد البرتغال في ربع النهائي بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، فيما غاب مدافع بايرن ميونخ الألماني، مزراوي عن المواجهة الأخيرة أيضا بسبب المرض.

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أما القائد قطب دفاع بشيكتاش التركي، سايس، فتعرض لإصابة في الفخذ في المباراة ضد البرتغال أرغمته على ترك مكانه لأشرف داري في الدقيقة 57.

وتدرب سايس بشكل منفرد عن زملائه وقام ببعض اللفات حول الملعب قبل أن يتوجه إلى محيط الملعب ليجري بعض التمرينات بالدراجة الهوائية الثابتة.

في المقابل، تدرب مزراوي بشكل طبيعي مع رفاقه خلال الدقائق الـ15 الأولى التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام وشملت التمارين بالكرة.

من جهته، لم يشارك مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي في بداية الحصة التدريبية وتوجه إلى الدراجة الهوائية الثابتة، فيما استهل لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط التدريبات على ملعب الدحيل بحصة تدليك مع الجهاز الطبي، قبل أن يلتحق بزملائه ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وتشكل عودة مزراوي، وسايس، دفعة معنوية جيدة لـ"أسود الأطلس" الذين حققوا إنجازا غير مسبوق على الصعيدين العربي والإفريقي، ببلوغهم دور الأربعة للمرة الأولى في العرس العالمي.

وتنتظر "أسود الأطلس"، غدا الأربعاء، قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي بقيادة خط هجومه المكون من الرباعي كيليان مبابي، وأوليفييه جيرو، وعثمان ديمبيليه، وأنطوان غريزمان.

المصدر: وكالات