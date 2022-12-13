مصر.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة

توفي لاعب نادي مطروح المصري المنافس في دوري القسم الثالث لكرة القدم، أثناء مباراته أمام نادي السلوم، اليوم الثلاثاء، بعد نقله للمستشفى.

وأعلن إبراهيم أبو صندوق، عضو مجلس إدارة نادي مطروح الرياضي، وفاة سامي سعيد لاعب الفريق، بعد ابتلاعه لسانه.

وفاه لاعب مطروح "سامى سعيد" أثر هبوط حاد بعد ابتلاع لسانه في مباراة مطروح والسلوم بدوري الدرجة الثالثة 😥



إنا لله وإنا اليه راجعون 🙏 pic.twitter.com/Vm3ViAlCS4 — Btolat.com (@Btolat) December 13, 2022

وبلع سامي سعيد لسانه بعد الاصطدام بالرأس مع أحد مدافعي نادي السلوم، ما أدى إلى وفاته على الفور بعد فشل إنقاذ حياته.

خالص تعازينا القلبية في وفاة اللاعب سامي سعيد القطعاني لاعب فريق مطروح#AlMasrySChttps://t.co/oLOITiMkLYpic.twitter.com/kIsFLmaE67 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) December 13, 2022

وألغى الحكم مباراة مطروح والسلوم قبل نهايتها بـ15 دقيقة، عقب فشل الجهاز الطبي لنادي مطروح في إنقاذ حياة اللاعب داخل أرض الملعب.

جاء ذلك قبل أن تم نقل اللاعب بسيارة الإسعاف إلى أحد مستشفيات المحافظة القريبة من ملعب المباراة، في محاولة لإنقاذ حياته لكن فشلت المحاولات في النهاية.

ولفظ سامي سعيد أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات مطروح الخاصة عقب ابتلاع لسانه في الدقيقة 30 من الشوط الثاني في مباراة مطروح والسلوم بدوري القسم الثالث.

المصدر: وسائل إعلام