مدرب النصر يعلق على تقارير ضم كريستيانو رونالدو

صرح الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للنصر السعودي لكرة القدم، بأن أي مدرب سيكون سعيدا بتدريب كريستيانو رونالدو، وذلك تعليقا على تقارير ربطت فريقه بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

وارتبط اسم النجم كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وفسخ العقد بينه وبين النادي الإنجليزي بالتراضي.

هل ستستقدمون كريستيانو رونالدو للدوري السعودي؟ 🤔



🗣️ياسر المسحل"رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم" عبر صحيفة ماركا يجيب 👇



💬أنتم من لديكم الأخبار (يضحك). سأكون صريحًا للغاية. في اتحاد الكرة لا يمكننا التدخُل بين نادٍ ولاعب. ولكن بالطبع نتمنى أن نمتلك هذا اللاعب في دورينا pic.twitter.com/uSrdpkf3AF — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

وقال غارسيا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم الثلاثاء: "لا يمكنني قول أي شيء عن رونالدو لأن ذلك سيظهر على الفور في العناوين الرئيسية (غارسيا عن رونالدو).. كل الأخبار التي انتشرت عبارة عن مسلسل تلفزيوني وترويج مهم بالنسبة إلى النصر".

وأضاف: "أعتقد أن أي مدرب في العالم سيسعد لتدريب نجم كيبر مثل كريستيانو رونالدو، في نوفمبر 2021، كنت قريبا من تدريب مانشستر يونايتد لكنهم اختاروا رالف رانجنيك في النهاية".

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وواصل: "وقتها تقابلت مرتين مع جون ميرتو ودارين فلتشر، مدير كرة القدم والمدير التقني لليونايتد، كنت متحفز لتدريب يونايتد، ومن الذي لا يحب هذا؟".

وأختتم رودي غارسيا تصريحاته: "أعتقد دوما أن اللاعبين العظماء مثل رونالدو هم الأسهل في الإدارة، لأنهم أذكياء جدا.. لقد تأكدت من ذلك مع فرانشيسكو توتي في روما".

وذكرت صحفية "ماركا"، في وقت سابق، أن كريستيانو رونالدو توصل لاتفاق مع النصر السعودي، للانضمام إلى صفوفه بدءا من 1 يناير 2023 وحتى 2025، براتب سنوي يقدر بـ200 مليون يورو.

المصدر: وسائل إعلام