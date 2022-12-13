مونديال 2022.. الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة الأرجنتين وكرواتيا (فيديو)

يتوقع الباندا "سهيل"، فوز منتخب الأرجنتين على نظيره الهولندي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الأرجنتين للفوز على حساب نظيره الهولندي، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، وكان توقعه صحيحا، بالفعل فاز "التانغو" بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، وتوقع بشكل صحيح نتائج مباريات، ولكنه لم يصب في توقعه للبعض الآخر، مثل عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في دور المجموعات حيث خرج "أسود الأطلس" فائزين على "الشياطين الحمر" بهدفين دون رد.

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وفي حال أصاب "سهيل" في توقعه اليوم وفاز منتخب الأرجنتين، فإنه سينتظر في النهائي الفائز من المباراة التي ستقام مساء غد الأربعاء، بين المغرب وفرنسا.

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسمي "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

المصدر: RT