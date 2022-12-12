تعرف على تفاصيل توزيع تذاكر مباراة المغرب وفرنسا.. نحو 13 ألف تذكرة مجانية

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد ومكان توزيع التذاكر الخاصة بالجماهير المتواجدة بقطر، وذلك لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، التي ستجمع بين "أسود الأطلس" وفرنسا.

وأكد محمد بودريقة، عضو الاتحاد المغربي لكرة القدم، عبر "تدوينة" نشرها في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عملية توزيع التذاكر ستنطلق الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا في ملعب "الجنوب".

وشدد بودريقة على ضرورة إحضار بطاقة "هيا" وجواز السفر من أجل تسلم التذاكر، مع ضرورة احترام التدابير الأمنية.

وأفاد موقع "هسبورت"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم، سيوزع ما يناهز 13 ألف تذكرة على الجماهير المغربية لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا.

وأكدت المصادر نفسها أن الاتحاد سيوزع 13 ألف تذكرة، بالمجان، على الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، التي ستحط الرحال في الدوحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سيواجه، مساء يوم الأربعاء، نظيره الفرنسي في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، على أرضية ملعب "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: "hespress.com"