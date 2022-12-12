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شاهد.. غوارديولا في حوار طريف مع فتاة محجبة

الرياضة

شاهد.. غوارديولا في حوار طريف مع فتاة محجبة
Globallookpress Ashraf Amra
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ظهر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في حوار طريف مع فتاة محجبة، خلال فترة توقف الدوريات بسبب كأس العالم 2022، في قطر.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بيب غوارديولا مرتديا قميص مانشستر سيتي، مع فتاة محجبة، تقول: "أنا مع أفضل مدرب"، قبل أن يتدخل "الفيلسوف" بيب ويقول: "مع واحد من أفضل المدربين".

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

مونديال قطر

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