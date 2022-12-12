نتيجة قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي

وضعت قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد القاري للعبة "الكاف" في العاصمة المصرية القاهرة، الوافد الجديد فيوتشر المصري، في مجموعة نارية.

ولم ترحم القرعة نادي فيوتشر، إذ أوقعته في مواجهة مواطنه بيراميدز ضمن المجموعة الثالثة، والجيش الملكي المغربي الطامح لإبقاء اللقب مغربيا، في ظل غياب مواطنه نهضة بركان حامل اللقب.

وكان نهضة بركان، الذي توج باللقب القاري مرتين في آخر ثلاثة مواسم، قد فشل في التأهل إلى دور المجموعات، إثر سقوطه أمام الاتحاد المنستيري التونسي، بخسارته ذهابا (0-1) ثم تعادلا إيابا بنتيجة سلبية، وتسبب هذا الإقصاء في إقالة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لاحقا.

وضمت المجموعة النارية الثالثة إلى جانب بيراميدز وفيوتشر والجيش الملكي، بطل 2005، أسكو كارا التوغولي.

وأفرزت القرعة، صداما عربيا ثانيا في المجموعة الأولى، إذ ضمت اتحاد العاصمة الجزائري مع الأخضر الليبي، إلى جانب مارومو غالانتس الجنوب إفريقي وسانت-إيلوا لوبوبو الكونغولي الديموقراطي.

وستكون مهمة الاتحاد المنستيري في المجموعة الرابعة صعبة في مجموعة قوية تضمه إلى مازيمبي من الكونغو الديموقراطية، حامل اللقب مرتين (2016 و2017)، ويونغ أفريكانز التنزاني وريال باماكو من مالي.

بينما ضمت المجموعة الثانية آسيك ميموزا الإيفواري، وريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار الكونغولي، وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وينطلق دور المجموعات في العاشر من فبراير المقبل، ويحصل البطل على 2 مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 30 بالمئة للوصيف والفرق الخاسرة في نصف النهائي والمتأهلة لدور ربع النهائي.

وهنا نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر)، مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا)، الأخضر (ليبيا)، سانت-أيلوا لوبوبو (الكونغو الديموقراطية).

المجموعة الثانية: أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، ديابل نوار (الكونغو)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، موتيما بيمبي (الكونغو الديموقراطية).

المجموعة الثالثة: بيراميدز (مصر)، أسكو كارا (توغو)، فيوتشر (مصر)، الجيش الملكي (المغرب).

المجموعة الرابعة: مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)، الاتحاد المنستيري (تونس)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، ريال باماكو (مالي).

المصدر: وكالات