ليون يهزم ليفربول بثلاثية في كأس "سوبر دبي"

تغلب ليون الفرنسي على ليفربول الإنجليزي 3-1 الأحد على استاد نادي النصر، في كأس "سوبر دبي" الودية التي تستمر حتى 16 ديسمبر الحالي.

وعوض ليون بفوزه على ليفربول، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة، خسارته الكبيرة في الافتتاح أمام أرسنال 0-3.

ويشارك في البطولة أيضا ميلان بطل الدوري الإيطالي الذي يلعب مع أرسنال الثلاثاء، ومع ليفربول في 16 نوفمبر الحالي.

وتقيم الفرق الأربعة معسكرات تدريبية في الإمارات استغلالا لفترة توقف البطولات الوطنية في بلادها، بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي تختتم في 20 الحالي.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد 40 ثانية من بداية المباراة بعدما مرر النجم المصري محمد صلاح كرة إلى البرتغالي فابيو كارفاليو، نجح في تسديدها سهلة بشباك مواطنه حارس مرمى ليون، البرتغالي أنتونيو لوبيش.

وأهدر صلاح الذي لعب لمدة 60 دقيقة فرصة إضافة هدف ثان بعدما تصدى لوبيش ببراعة إلى ركلة الجزاء التي سددها المصري في الدقيقة 14.

وعادل ألكسندر لاكازيت النتيجة لليون بعدما استغل سوء تفاهم بين الاسكتلندي أندرو روبرتسون وحارس مرمى فريقه، الايرلندي كاويمهين كيليهر، ليخطف الكرة ويسددها في المرمى (41).

وتقدم ليون بعد مجهود فردي من البديل ريان شرقي مرر على إثره كرة إلى البديل الآخر برادلي باركولا وضعها في الشباك (65).

وسدد سايل كومبيدي كرة قوية تصدى لها الحارس البديل الإسباني ادريان كاستيلو، وارتدت إلى لاكازيت الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لليون (82).

وحسب نظام البطولة لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي فاز بها ليون أيضا 5-3.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في 23 نوفمبر الحالي في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يحل ليون ضيفا على بريست في 29 الحالي في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي.

المصدر: أ ف ب