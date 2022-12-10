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"ديما المغرب" .. الدوري السعودي يساند "أسود الأطلس" أمام البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

الرياضة

AFP
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نشر حساب الدوري السعودي على "تويتر" مقطع فيديو يحمل رسائل دعم وتشجيع من النجوم المغاربة الناشطين في البطولة تجاه "أسود الأطلس" الذين يستعدون الليلة لمواجهة ربع نهائي مونديال قطر.

وظهر في الفيديو عدد من اللاعبين منهم أمين عطوشي لاعب أبها الذي تمنى الفوز على البرتغال لتزداد فرحة الشعب المغربي، فيما أبدى مروان سعد نجم الفتح على فخره الكبير بما يفعله المنتخب المغربي في كأس العالم.

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ويتواجد نجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله مع المنتخب المغربي في قطر، ولكنه لا يلعب أساسيا تحت قيادة المدرب وليد الركراكي.

وتتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم السبت، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس والبرتغال، في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وستنطلق المباراة التاريخية في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، والثانية ظهرا بتوقيت المغرب.

وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، إثر فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد المدينة التعليمية.

المصدر: twitter/SPL

مونديال قطر

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