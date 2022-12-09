أوزيل يوجه رسالة لرونالدو

وجه الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، رسالة دعم لزميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتعرض لانتقادات شديدة راهنا بسبب تراجع مستواه.

وكتب أوزيل على حسابه في موقع "إنستغرام"، قائلا: "لا أفهم حقا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو.. تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات الزيارات، والنقاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه من خلال اسمه الكبير ومحاولة جعله يبدو سيئا".

وتساءل: "سيبلغ من العمر 38 عاما قريبا، فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد بعد الآن؟".

وأضاف: "يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدا برؤية رونالدو يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عاما، لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه مرة أخرى. سيكون إلى الأبد في فئته الخاصة".

وختم: "يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من الأعظم في تاريخ الرياضة".

ومع دخوله المرحلة الأخيرة من مسيرته، عانى رونالدو هذا الموسم لإثبات نفسه مع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب إريك تن هاغ، ليتم فسخ عقده بالتراضي.

ويعاني رونالدو أيضا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الحالية، حيث سجل هدفا واحدا في الدور الأول من ركلة جزاء، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال الأخيرة ضد سويسرا في ثمن النهائي والتي انتهت بفوز البرتغاليين بنتيجة 6-1.

المصدر: وكالات