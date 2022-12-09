 
مباشر
عاجل
بوتين: تحديد سقف سعري سيضرب الدول التي فرضته ونحن نبيع نفطنا بسعر مقارب له ولا خوف على عائداتنا

لا يعرف لاعبا واحدا.. مدرس يصبح مليونيرا بفضل المنتخب المغربي

الرياضة

لا يعرف لاعبا واحدا.. مدرس يصبح مليونيرا بفضل المنتخب المغربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucae

أصبح مدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، مليونيرا بين عشية وضحاها بعد فوزه بجائزة مالية كبيرة بفضل المنتخب المغربي.

وذكر موقع "sports bible"، أن المدرس فاز بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي، بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي مونديال "قطر 2022"، وهو ما حدث بالفعل بعدما تغلب "أسود الأطلس" على إسبانيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء الماضي، ليحجزوا مقعدهم في دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخهم.

إقرأ المزيد
انضم للمغرب بالصدفة.. من هو عز الدين أوناحي الذي أثار دهشة إنريكي؟
انضم للمغرب بالصدفة.. من هو عز الدين أوناحي الذي أثار دهشة إنريكي؟

ووفقا لتقرير الموقع، فإن الفائز في العشرينيات من عمره ويشتغل كمدرس للكرة الطائرة في مدينة نيويورك، وقد راهن بمبلغ بلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغ يفوق المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.

وقال الفائز: "أنا لا أعرف اسم لاعب واحد في المنتخب المغربي.. لن أكذب وأقول إنني أعرف ما كنت أفعله".

وأكمل: "في نهاية اليوم كان رهانا محظوظا. أنا رجل عاد".

ويخوض المنتخب المغربي مباراة قوية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه نظيره البرتغالي أحد المرشحين للفوز باللقب.

المصدر: sportbible.com

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مؤتمر صحفي للرئيس الروسي في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بيشكيك