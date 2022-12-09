مبابي يزور معسكر المغرب مجددا

عاد النجم الفرنسي كليان مبابي، هداف مونديال قطر 2022 برصيد 5 أهداف، لزيارة مقر إقامة منتخب المغرب مجددا، بعد إطاحة "أسود الأطلس" بالمنتخب الإسباني من نهائيات المونديال.

وهذه المرة لم يكتف مبابي بلقاء صديقه في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بل التقى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، ونقل له تهانيه على الإنجاز الكبير، وسط أجواء رائعة خلفها حضوره بتواجد الممثل الكوميدي العالمي المغربي جمال الدبوز.

وتمنى مبابي لقاء منتخب المغرب وزميله أشرف حكيمي خلال دور نصف نهائي البطولة، بعد أن يجتازا تواليا حاجزي البرتغال وإنجلترا، في دور ربع النهائي.

Four PSG players in this photo from right: Hakimi - Morocco; Mbappe - France; Neymar - Brazil & Messi - Argentina are in the quarter finals of #Qatar2022 . Will all 4 help their countries qualify for the semis?#NaijaloveinfoAsks#Naijaloveinfo#FIFAWorldCup#qatarworldcup#winpic.twitter.com/tqXfUQx47m — Naijaloveinfo (@naijaloveinfo) December 9, 2022

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ولم تخل الجلسة، التي خففت من أجواء التوتر المرافقة للمباريات، من استحضار صورة مثيرة يتم التفاعل معها منذ بداية المونديال، خصوصا بعد تقدم المنتخبات في المسابقة، تضم رباعي باريس سان جيرمان: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي، وهم يستعرضون فرحة جماعية رفقة ناديهم.

في تلميح لأن يكون هذا الرباعي يمثل نصف نهائي كأس العالم، بمواجهة المغرب لفرنسا من جهة، وكلاسيكو عالمي بلقاء البرازيل والأرجنتين من جهة أخرى.

المصدر: kooora