مونديال قطر.. "فيفا" يعاقب السعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مجموعة عقوبات طالت بعض المنتخبات التي شاركت في كأس العالم "قطر 2022".

وقام "فيفا" بتغريم منتخب صربيا 20 ألف فرنك سويسري (حوالي 21 ألف دولار) بعد رفع علم يظهر كوسوفو جزءا من البلد في غرفة تبديل الملابس قبل الخسارة أمام البرازيل 0-2 في دور المجموعات للمسابقة العالمية.

Serbian propaganda all the way to #Qatar. Something for @FIFAcom to investigate? Why a map of #Kosovo in the flag of Serbia hangs in the Serbian dressing room… pic.twitter.com/smlmL5zoCL — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) November 25, 2022

ووفقا لوكالة رويترز، فتح فيفا تحقيقا، استنادا إلى مادة من قانون الانضباط الخاصة به والتي تشمل سوء السلوك، بما في ذلك "الإيماءات أو الإشارات أو اللغة الهجومية" و"استخدام حدث رياضي للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية".

وجاء ذلك بعد أن تقدم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى رسمية إلى فيفا.

🇭🇷Knin 95, nada corre como Borjan



Así decia la bandera croatas le hicieron al arquero Milan Borjan. Knin es la ciudad natal de Borjan y la bandera se refiere a la victoria en la guerra de los balcanes que hizo que Borjan niño y serbios de croacia fueran expulsados de sus casas. pic.twitter.com/k8PCEWO2wt — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) November 27, 2022

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كما فرض "فيفا" غرامة على الاتحاد الكرواتي تبلغ 50 ألف فرنك سويسري، بعدما قال إن جماهيره نقلت رسائل غير ملائمة للأحداث الرياضية في مواجهة كندا، والتي استهدفت الحارس الكندي ميلان بوريان.

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لبوريان، وهو من أصل صربي ولد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة خلال المباراة.

وأشارت إحدى اللافتات إلى عملية عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقلال كرواتيا.

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد جاء في اللافتة ""كنين 95 – لا أحد يركض مثل بوريان"، والتي استخدمت علم صانع الجرارات الأمريكية جون دير.

واللافتة هي إشارة إلى كنين، معقل المتمردين الصرب، حيث ولد بوريان والتي شهدت هروب الصرب الذين ترك العديد منهم على الجرارات.

كذلك، عوقبت السعودية بغرامتين قيمة كل منهما 15 ألف فرنك سويسري لسوء التصرف بعد حصول لاعبيها على 6 بطاقات صفراء أمام الأرجنتين والمكسيك.

يذكر أن بطولة كأس العالم في قطر التي انطلقت في 20 من نوفمبر الماضي ستستمر لغاية 18 الشهر الجاري.

المصدر: "وكالات"