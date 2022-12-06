قطر تزف خبرا سارا للمواطنين والمقيمين في الدول الخليجية

أصبح بإمكان جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى قطر والاستمتاع بأجواء المونديال من دون اشتراط الحصول على بطاقة "هيّا" التي كانت من قبل شرطا لدخول قطر.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية القطرية، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

بيان صحفي بشأن إلغاء شرط الحصول على #بطاقة_هيا لدخول دولة #قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير حاملي تذاكر المباريات #الداخلية_قطر#كأس_العالم_2022#قطر2022pic.twitter.com/5lUixUtol7 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) December 6, 2022

وسيكون على القادمين إلى قطر عبر الموانئ الجوية أو بواسطة الحافلات عبر المنافذ البرية، الدخول إلى البلاد وفق الإجراءات العادية، دون الدخول على منصة "هيا" للحصول على البطاقة.

وفيما يخص القادمين عبر المنافذ البرية وبواسطة مركباتهم الخاصة، يمكنهم دخول قطر اعتبارا من الخميس المقبل، ويتوجب عليهم الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية قبل 12 ساعة من موعد السفر، دون دفع رسوم التصريح المسبق لدخول المركبات.

وكانت قطر قد اشترطت الحصول على بطاقة "هيا" للراغبين في دخول البلاد بالتزامن مع انطلاق مونديال 2022، وكانت البطاقة تتيح لحامليها دخول قطر وحضور المباريات، فضلا عن حصولهم على التذاكر.

المصدر: الداخلية القطرية