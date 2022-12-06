تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا قبل موقعتهما اليوم في مونديال قطر

سيكون ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، على موعد مع مواجهة نارية مساء اليوم الثلاثاء في كأس العالم "قطر 2022"، وذلك عندما يلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا في ثمن النهائي.

وبلغ المنتخب المغربي الدور ثمن النهائي لمونديال قطر بعد تصدره لمجموعته السادسة بسبع نقاط من تعادل أمام كرواتيا 0-0 وفوز على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1.

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وتأهل المغرب للمرة الثانية في تاريخه لهذا الدور بعد نسخة 1986 بالمكسيك.

أما إسبانيا حاملة لقب مونديال 2010، فقد تأهلت للدور ثمن النهائي في النسخة الحالية، بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط تحصلت عليها من فوزها على كوستاريكا 7-0، وتعادلها مع ألمانيا 1-1.

وتعرضت إسبانيا لهزيمة مفاجئة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمام اليابان بنتيجة 1-2.

- ما هو تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا؟

التقى المنتخبان مرة واحدة في كأس العالم وكانت في دور المجموعات للنسخة الأخيرة في روسيا، عندما كان المغرب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعدما تقدم 2-1 حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حيث أدرك الإسبان التعادل عبر ياغو أسباس.

وقتها كان المغرب خارج المنافسة بخسارته مباراتيه الأوليين أمام إيران والبرتغال بنتيجة واحدة 0-1.

والتقى المنتخبان أيضا عام 1961 في الملحق الإفريقي الأوروبي المؤهل إلى مونديال "تشيلي 1962، وفازت إسبانيا 1-0 ذهابا و3-2 إيابا.

المصدر: goal.com + وكالات