الكشف عما قاله المشجع الجزائري سعيد ماموني لصامويل إيتو قبل تعرضه للركل (فيديو)

ظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، في مشهد سيئ للغاية خارج "ملعب 974"، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر، أمس الاثنين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم كرة القدم الكاميرونية السابق، وهو يركل "اليوتوبر" الجزائري سعيد ماموني على مستوى الوجه ليسقطه أرضا.

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Samuel Eto’o s’en est pris violemment à un jeune homme hier soir avant le match entre le Brésil et la Corée du Sud. 😳



🎥 @partidazocopepic.twitter.com/p05oSmUDpO — Actu Foot (@ActuFoot_) December 6, 2022

ووفقا لموقع قناة "الشروق" الجزائرية، فإن إيتو اعتدى على "اليوتوبر" الجزائري بعدما اقترب منه الأخير لسؤاله حول الجدل بشأن المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بين الكاميرون والجزائر.

👊 Agresión de Samuel Eto'o a un aficionado a la salida del partido entre Brasil y Corea



📹 @LaOpinionLA



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/yZTmdD16o3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 6, 2022

وكان المنتخب الكاميروني تأهل إلى كأس العالم "قطر 2022" على حساب نظيره الجزائري بعد أن خطف بطاقة المشاركة في المونديال بتسجيله لهدف الفوز القاتل (2-1) في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت في الجزائر في مارس الماضي.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حاول مرارا وتكرارا، انتزاع موافقة "الفيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، من أجل إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم، جراء ما وصفه الاتحاد الجزائري بـ"التحكيم الفاضح" للغامبي بكاري غاساما، الذي قاد تلك المباراة.

المصدر: الشروق + وكالات