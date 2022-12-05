سحب 15 ميدالية من روسيا من أولمبياد "لندن 2012"  

فقد الرياضيون الروس 15 ميدالية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن عام 2012، نتيجة برنامج اختبار المنشطات.

وذكر الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، أنه من أجل ضمان التنفيذ الفعال للبرنامج، تم اختيار عينات لإعادة الاختبار وفقا لتقييم المخاطر، التي أخذت في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك العوامل الفردية المرتبطة بالرياضيين، وكذلك أي معلومة متاحة نتيجة التحقيقات.

وبناء على معايير المخاطر تلك، تم إعادة تحليل ما مجموعه 2727 عينة.

وتم سحب ثلاث ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية وواحدة برونزية من الرياضيين الروس، وأعيد توزيع ذهبية وفضية منها.

وكان الفريق الروسي قد احتل المركز الرابع في أولمبياد لندن 2012"، برصيد 18 ميدالية ذهبية، و21 ميدالية فضية، إضافة إلى 27 ميدالية برونزية.

المصدر: "russian.rt.com"