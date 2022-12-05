وفاة مدرب التنس الشهير بوليتييري

توفي مدرب التنس الشهير الأمريكي نيك بوليتييري الذي أشرف على نجوم اللعبة الكبار أمثال مواطنه أندريه أغاسي، والروسية ماريا شارابوفا عن 91 عاما حسب أكاديميته "أي أم جي" الاثنين.

وقالت الأكاديمية في بيان رسمي "توفي نيك بوليتييري مدرب كرة المضرب الشهير ومؤسس أكاديمية نيك بولتييري التي أصبحت اليوم تسمى أكاديمية أي أم جي".

في المقابل، قال مدير الأكاديمية جيمي أرياس والذي كان أحد تلامذة بوليتييري الأوائل عندما انشأها الأخير عام 1978 "كرة المضرب لم تكن لتصل إلى ما وصلت اليه اليوم لولا تأثير نيك".

وأضاف "أكاديميته في كرة المضرب التي أفتخر بتطويرها كانت منصة لإطلاق العديد من عمالقة اللعبة كما أنها تحولت إلى منظمة لها تأثير عميق على تطوير الرياضيين في مختلف الرياضات وعلى جميع المستويات".

وكان أسلوب بوليتييري يعتمد على الإعداد البدني الصارم وقد نجح في الإشراف على 10 لاعبين احتلوا المركز الأول في التصنيف العالمي للرجال والسيدات وأبرزهم أغاسي، ومواطنه جيم كوريير، الألماني بوريس بيكر، اليوغوسلافية مونيكا سيليش بالإضافة إلى الشقيقتين فينوس وسيرينا وليامز.

المصدر: أ ف ب