مكافأة "خاصة" لميسي قبل مواجهة هولندا

حصل ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، على مكافأة قبل مواجهة هولندا المقررة الجمعة المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأحرز ميسي هدفا خلال فوز الأرجنتين على أستراليا (2-1)، السبت الماضي، في دور الـ16.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ميسي حصل على راحة عقب مباراة أستراليا، وسمح له بقضاء بعض الوقت مع عائلته، قبل بدء الاستعداد لموقعة هولندا.

إقرأ المزيد

وتعد هذه المرة الأولى، التي يحصل فيها منتخب الأرجنتين على فارق زمني يبلغ 6 أيام بين مباراة وأخرى، منذ بدء مونديال 2022.



وكان ميسي قد صرح مؤخرا عقب مواجهة أستراليا: "عائلتي دائما في ذهني، كما أن أطفالي كبروا ويفهمون الآن كل شيء.. إنهم يعانون في المباريات، ويستمتعون بها أيضا".



وأضاف: "أنا سعيد جدا بمشاركة هذه اللحظات معهم.. إنها كأس العالم الأولى لي مع الأطفال، بعدما كبروا وأصبحوا يفهمون كل شيء.. قبل ذلك لم يكن تياغو - الابن الأكبر سنا - يعلم ماذا تعني كأس العالم".

المصدر: "وكالات"