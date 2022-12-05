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شاهد.. واحدة من أجمل اللقطات في مونديال قطر

الرياضة

شاهد.. واحدة من أجمل اللقطات في مونديال قطر
AP
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شهدت نهاية مباراة بولندا وفرنسا أمس الأحد في الدور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022"، واحدة من أجمل اللقطات في البطولة.

وانتهت المباراة بخسارة بولندا بنتيجة 1-3 لتودع المنافسات.

وخطف حارس مرمى منتخب بولندا، فويتشيك تشيزني الأضواء عقب المباراة، عندما أثبت أيضا أنه أب ممتاز.

ولم يكن هناك وقت ليشعر تشيزني بالحزن حيال إقصاء بولندا من المونديال، بسبب طفله الصغير.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحارس البولندي أثناء توجهه للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس بعد المباراة، وهو يحاول تهدئة ابنه البالغ أربعة أعوام، والذي كان يبكي بسبب خسارة بولندا وخروجها من البطولة.

يذكر أن تشيزني، يصنفه البعض على أنه أفضل حارس مرمى في مونديال قطر حتى الآن، نظرا لتألقه في دور المجموعات وتصديه لركلتي جزاء أمام السعودية والأرجنتين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

مونديال قطر

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