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كأس آسيا 2027 في السعودية للمرة الأولى

الرياضة

كأس آسيا 2027 في السعودية للمرة الأولى
Globallookpress
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أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري الاثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

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وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسميا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وستكون الاستضافة الأولى للسعودية في النهائيات الآسيوية التي انطلقت عام 1956.

المصدر: "أ ف ب"

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