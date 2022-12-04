نبوءة ماكرون تتحقق بأقدام مبابي وليفاندوفسكي وجيرو

توافقت نتيجة مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 مع توقعات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم تتوافق توقعات ماكرون (44 عاما) مع نتيجة المباراة 3-1 لصالح فرنسا وحسب بل كذلك مع جميع محرزي الأهداف في هذه المباراة التي أقيمت يوم الأحد.

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وكان ماكرون صرح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية يوم السبت:" أعتقد أننا سنفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.. ليفاندوفسكي سيسجل هدفا وكذلك مبابي أو ربما جيرو"، وهذا ما حدث فعليا في المباراة.

وكان كيليان مبابي وأوليفيه جيرو سجلا أهداف منتخب الديوك (أحرز مبابي هدفين في الدقيقة 73 والدقيقة 91) وأحرز أوليفيه هدفا في الدقيقة 44، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويعد ماكرون متابعا جيدا لكرة القدم، وهو من مشجعي نادي مارسيليا، لكن سبق له محاولة إقناع مبابي الصيف الماضي بالبقاء في باريس سان جيرمان وتجاهل عرض ريال مدريد.

وتواجه فرنسا في ربع النهائي يوم السبت، الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا.

المصدر: د ب أ