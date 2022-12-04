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مدرب البرازيل يكشف موقف نيمار من المشاركة في مباراة كوريا الجنوبية

الرياضة

مدرب البرازيل يكشف موقف نيمار من المشاركة في مباراة كوريا الجنوبية
AP
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حسم المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، موقف نجم "راقصي السامبا" نيمار دا سيلفا من المشاركة في مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لمونديال قطر والمقررة غدا الثلاثاء.

وتم استبعاد نجم باريس سان جيرمان من مباراتي البرازيل في مرحلة المجموعات في مونديال 2022 ضد سويسرا والكاميرون بعد إصابته في الكاحل خلال فوز "راقصي السامبا" 2-0 على صربيا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

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ورغم غياب نيمار، فقد نجحت البرازيل في تصدر المجموعة السابعة لتضرب موعدا مع كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي.

وكشف تيتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مصير نيمار، وقال المدرب البرازيلي ردا على موقف اللاعب من الظهور أمام كوريا: "نعم، نيمار سيشارك ضد كوريا الجنوبية".

وفي حال تجاوزها عقبة كوريا الجنوبية، ستلعب البرازيل في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين اليابان وكرواتيا.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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