بيان رسمي من الفيفا حول "هدف اليابان المثير للجدل" في مرمى إسبانيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا حول صحة الهدف المشكوك فيه لليابان في شباك إسبانيا خلال مواجهة المنتخبين، الخميس، بختام دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

وأثار الهدف الثاني، الكثير من علامات الاستفهام، حيث تظهر الإعادة التلفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى قبل أن يمررها المهاجم الياباني لزميله ليهز شباك الحارس أوناي سيمون.

FIFA releases a video on Ao Tanaka's goal for Japan stating that the whole of the ball did not cross the line in the build-up.



Is this conclusive? #JPNESP#FIFAWorldCuppic.twitter.com/8thYRtAOW7 — Sportstar (@sportstarweb) December 2, 2022

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ونشر الفيفا عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم فحص الهدف الثاني لليابان ضد إسبانيا عبر تقنية الفيديو المساعد، لتحديد ما إذا كانت الكرة خرجت من الملعب".

وأضاف البيان: "حكام الفيديو استخدموا صور كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة لا تزال على الخط جزئيا أم لا".

واختتم البيان: "قد تعرض الكاميرات الأخرى صورا مضللة، لكن وفقا للأدلة المتاحة، لم تكن الكرة بأكملها خارج الملعب".

المصدر: "وكالات"