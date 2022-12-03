قطر.. شاشة "الفار" تتعرض لأول اعتداء في "كأس العالم" منذ اعتمادها في عالم كرة القدم (فيديو)

صب نجم منتخب أوروغواي إدينسون كافاني جام غضبه على شاشة "الفار" بعد إقصاء منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022، رغم الفوز على غانا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ولم يستطع كافاني السيطرة على مشاعره الغاضبة عقب الإقصاء من المونديال وأثناء سيره خارج الملعب نحو النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس قام بتوجيه "لكمة" لشاشة تقنية الفيديو قبل أن يسقطها أرضا.

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وخلال المباراة لم يحتسب حكم اللقاء، ركلتي جزاء لأوروغواي الأولى كانت لداروين نونيز بعد السقوط في منطقة الجزاء والثانية كانت لكافاني قبل نهاية اللقاء.

ولكن الحكم دانيال سبيرت رفض إعطاء ركلة جزاء لكافاني، الذي اعترض بشدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع على عدم احتساب ركلة الجزاء، مع اعتراض سواريز ولاعبي أوروغواي من على مقاعد البدلاء.

واكتفى منتخب الأوروغواي بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة خلف كوريا الجنوبية، وودع البطولة رفقة نظيره الغاني صاحب المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

وتفوق منتخب كوريا الجنوبية على الأوروغواي بعدد الأهداف المسجلة، بعد تعادلهما بعدد النقاط وفارق الأهداف.

المصدر: "وسائل إعلام"