شاهد.. "البلدوزر" لوكاكو يحطم زجاج مقاعد البدلاء بعد الخروج من كأس العالم

صب مهاجم المنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، جام غضبه على زجاج مقاعد البدلاء، بعد خروج منتخب بلاده مبكرا من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، من دور المجموعات.

وتعادل منتخب بلجيكا من دون أهداف أمام نظيره الكرواتي، مساء يوم الخميس، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، وذلك الجولة الثالثة لمجموعات مونديال قطر 2022.

ورصدت عدسات رواد مواقع التواصل، لوكاكو وهو يحطم زجاج مقاعد البدلاء، تعبيرا عن الغضب والانفعال على خروج المنتخب البلجيكي من دور المجموعات.

Unlucky Lukaku finally hits the target🎯 pic.twitter.com/NbAiv5PQO4 — ⚽️442oons⚽️ (@442oons) December 1, 2022

وأهدر لوكاكو عدة فرص محققة للتسجيل بعد نزوله إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني.

🎥 فرص لوكاكو الضائعة في مباراة كرواتيا..



مستتتتتتتتتحيل فرص ما تضيع!😨😨😨



pic.twitter.com/1AQjTHgXTV — عز (@1Mmnb) December 1, 2022

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي