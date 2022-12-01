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شاهد.. "البلدوزر" لوكاكو يحطم زجاج مقاعد البدلاء بعد الخروج من كأس العالم

الرياضة

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AP Ebrahim Noroozi
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صب مهاجم المنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، جام غضبه على زجاج مقاعد البدلاء، بعد خروج منتخب بلاده مبكرا من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، من دور المجموعات.

وتعادل منتخب بلجيكا من دون أهداف أمام نظيره الكرواتي، مساء يوم الخميس، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، وذلك الجولة الثالثة لمجموعات مونديال قطر 2022.

ورصدت عدسات رواد مواقع التواصل، لوكاكو وهو يحطم زجاج مقاعد البدلاء، تعبيرا عن الغضب والانفعال على خروج المنتخب البلجيكي من دور المجموعات.

وأهدر لوكاكو عدة فرص محققة للتسجيل بعد نزوله إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني.

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المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

مونديال قطر

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