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شاهد.. ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف محرج

الرياضة

شاهد.. ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف محرج
AP
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وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في موقف لا يحسد عليه خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس الأربعاء، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حاول ليفاندوفسكي افتكاك الكرة من ميسي، خلال مرور "البرغوث" بمنتصف الملعب.

وحاول المهاجم البولندي عرقلة النجم الأرجنتيني أكثر من مرة، ليطلق حكم اللقاء صافرته، وينهي الصراع بين النجمين على الكرة ويمنح ضربة خطأ لميسي.

وظهر ليفاندوفسكي بعد اللقطة مباشرة وهو يحاول مصافحة ميسي، لكن قائد "راقصي التانغو" تجاهله تماما ورفض مصافحته.

وبدا ليفاندوفسكي محرجا قبل أن يعود لمنطقة دفاع منتخب بلاده.

وكانت هذه اللقطة عابرة، حيث ظهر ميسي وليفاندوفسكي بعد المباراة وهما يتحدثان سويا ثم عانقا بعضهما البعض.

وحققت الأرجنتين الأهم بفوزها على بولندا 2-0 لتتأهل للدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تأهل المنتخب البولندي كوصيف المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك الثالثة والتي ودعت البطولة.

المصدر: RT

مونديال قطر

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